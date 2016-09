Urlaub auf Rügen

Geschrieben am 1. Dezember 2011 in Urlaub von ostsee || 1 Kommentar

Rügen ist eines der beliebtesten Urlaubsziele vor allem deutscher Urlauber, da die Anreise über den Rügendamm komplikationslos möglich ist, wobei Stralsund das Tor zur Insel Rügen ist. Die Ostseeinsel Rügen weist eine einzigartige Küste auf, welche durch zahlreiche Buchten, Halbinseln und Landzungen stark zergliedert ist.

Touristen genießen Rügen vor allem zwischen Juni und August, da zu dieser Zeit in der Ostsee ähnlich wie auch an der Adria angenehme Temperaturen herrschen und Ausflüge zu den zahlreich vorhandenen Sehenswürdigkeiten besonders viel Spaß machen. Auch die Landschaft Rügens ist ein Grund für die vielen begeisterten Touristen, da Rügen eine Vielfalt an Schönheiten und unterschiedlichen Landschaftsformen aufweist. Neben langen, flachen Sandstränden gibt es Blocksteinstrände, Kreidefelsen, Feuersteinfelder, weite flache Wiesen und Moore sowie verträumte Dörfer, die Besucher in ihren Bann ziehen. Rügen ist eine der touristischen Hochburgen Deutschlands und ein beliebter Ort für Ferienwohnungen in Deutschland.

Einer der beliebtesten Ferienorte Rügens ist Binz, welchen vor allem Familien aufgrund des langen Strandes mit schöner Promenade inklusive vieler Restaurants, Hotels und Ferienwohnungen und Ferienhäuser sehr gerne buchen. Doch auch Sassnitz wird bei Urlaubern sehr geschätzt, da es der wichtigste touristische Ausgangspunkt zum Nationalpark Jasmund ist, welcher die Hauptattraktion Rügens beherbergt, den Königsstuhl. Seit Juni 2011 gehört der Nationalpark Jasmund aufgrund seines großen Buchenbestandes zum UNESCO Weltnaturerbe. Rügen wird für seine schönen Sehenswürdigkeiten geschätzt, zu denen auch das Kap Arkona, der Kreidefelsen sowie das Jagdschloss Granitz, die Erlebniswelt U-Boot, das Uhrenmuseum und die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek zählen. Sich diese Attraktionen Rügens anzusehen, macht im Sommer besonders großes Vergnügen. Die reetgedeckten Häuser in Baabe oder die wirklich schöne Seebrücke in Sellin sowie das Bernsteinmuseum sind ein absolut lohnenswertes Ausflugsziel für Besucher jeden Alters.

Naturbegeisterte und Aktive sind auf Rügen genau richtig, da man wunderbar Rad fahren, Segeln und Wandern kann. Nicht zuletzt ist Rügen auch für Kururlauber und Familien ein ideales Urlaubsziel für einen unvergesslichen Urlaub.