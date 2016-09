Wie lieblich schallt ….

Martin Brandenburger erhielt ersten Unterricht bei Johannes Berneck in Waren und studierte in Rostock bei Prof. Günter Weidlich und in Leipzig bei Prof. Thomas Hauschild. Nach erstem Engagement bei der Jenaer Philharmonie ist er jetzt Solohornist der Staatsoperette Dresden.

Andreas Roth studierte an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ bei Prof. Peter Damm. Er unterrichtet als Diplommusikpädagoge am „Heinrich- Schütz-Konservatorium“ Dresden. Engagements in verschiedenen sächsischen Orchestern und in kammermusikalischen Vereinigungen bereichern seine Berufspraxis.

Franz Streuber war Schüler von Professor Karl Biehlig in Weimar und Gerhard Kilényi und ist Hornist der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz, Mitbegründer der Sächsischen Bläserakademie und Vorsitzender der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V.

Mathis Stendike studierte Horn an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ und ist Mitglied der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und im Eduard- von-Winterstein-Theater Annaberg. Darüber hinaus ist Mathis Stendike ein gefragter Percussionist mit ausgeprägtem Hang zum Experimentellen, weshalb auch elektronische Verfremdungen seiner Trommelklänge zum besonderen Sound seiner Performances beitragen.

