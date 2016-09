Geschrieben am 14. Juli 2015 in Aktuelle Meldungen von ostsee || Kommentare deaktiviert für Kunsthandwerkermarkt am Hafen Ostseebad Thiessow

24. bis 26. Juli 2015 Mit einem kleinen attraktiven Touristenmarkt und Workshop unter Leitung von Dag Wixforth unter dem Motto „Lust auf Kunsthandwerk“ präsentieren ca. 25 Aussteller Acryl Gemälde, Textildesign, Strick und Leinenmode, Keramiken, Schmuck aus Gold, Silber, Emaile und Edelsteinen, Ledertaschen- und Rucksäcke, Holzspielzeug und viel Schönes mehr. Uwe Kobrink aus Essen stellt Acryl Gemälde und Schmuck aus. Etwas ganz Besonderes wird den Kindern und Jugendlichen geboten: Für Kinder und Jugendliche bringt Naturpädagoge Dag Wixforth vom Hof Balm aus Munkbrarup seine Wippdrehbank mit, auf der wie im Mittelalter mit dem Antrieb eines Fußpedals nach Herzenslust gedrechselt werden kann. Unter seiner Anleitung werden Holz und Holzstämme gesägt, gespaltet, behauen und rund geschnitzt, bevor die Kids mit dem Drechseln von Kerzenständern, Baseballkeulen oder Nudelhölzern beginnen können. Das Wippdrechseln ist eine uralte Handwerkskunst, an der sich Eltern und Kindern handwerklich versuchen können. Spezialitäten wie österreichischer Bergkäse, Ziegenkäse und Bergschinken oder Gewürze aus aller Welt laden zum Probieren ein. Geöffnet hat der Markt im Ostseebad Thiessow von:

Freitag 11.00 – 19.00 Uhr Sonnabend 10.00 – 19.00 Uhr Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr Markt kostet keinen Eintritt.